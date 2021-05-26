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РЖД приняло решение закрыть эру вагонов-ресторанов

Вагон-ресторан модели 61-4464
Вагон-ресторан модели 61-4464. Иллюстрация: train-photo.ru

Госкомпания собирается отказаться от вагонов-ресторанов и предлагают новую концепцию питания в поездах, — заявил Олег Белозеров, гендиректор холдинга.

#НОВОСТИ

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», — цитирует Белозерова РИА Новости.

Г-н Белозеров предлагает пассажирам питаться фаст-фудом, разогреваемым на месте в вагоне, или воспользоваться доставкой к вагону посредством смартфона.

Кроме того, г-н Белозеров считает, что «ресторан» ассоциируется с "дороговизной», поэтому железнодорожный общепит, который останется в фирменных поездах, переименуют в скромное «кафе» или «бистро».

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Автор: Петр Савельев
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