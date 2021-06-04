Фестиваль «Зеленый» отменили и в этом году

Организаторы одного из знаковых событий сообщили, что в назначенные даты – 19 и 20 июня – провести фестиваль не смогут в связи с антиковидными рекомендациями Роспотребнадзора.

Объявление об отмене фестиваля, который за много лет стал визитной карточкой Красноярска, появилось на сайте «Город Прима».

Мы не готовы подвергать даже потенциальному риску наших гостей», - пояснили организаторы «Зеленого», сославшись на существующие антиковидные ограничения и рекомендации надзорных органов по проведению массовых мероприятий.

Как сложится дальнейшая судьба «Зеленого», есть ли вероятность проведения общегородского пикника в более поздние сроки, пока неизвестно. «Город Прима» обещает оперативно информировать красноярцев о развитии событий.

Добавим, что в этом году ситуация осложняется еще и паводком: по прогнозу мэрии, в случае развития ситуации по наиболее негативному сценарию, острова в русле Енисея могут быть затоплены. С сегодняшнего дня Красноярская ГЭС увеличивает пропуск воды до 7000 кубометров в секунду. Напомним, в 2006 году объемы водопропуска составляли 11000 кубометров в секунду. Критический уровень воды в Енисее, который будет угрожать безопасности водозаборов, составляет 650 см.