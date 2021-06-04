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Развязать пояса: Путин заявил о послаблениях для бизнеса

Развязать пояса: Путин заявил о послаблениях для бизнеса
Иллюстрация: vmo24.ru

Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин назвал несколько мер, которые позволят поддержать бизнес в период пост-пандемии.

#НОВОСТИ

Президент поручил правительству рассмотреть возможность отмены НДС для бизнеса, чей доход не превышает 2 млрд в год. Говоря об этой мере Путин ссылался на рестораторов, которые существенно пострадали от ограничений, связанных с пандемией.

Также президент предложил упразднить налоговую отчётность для бизнеса на упрощённой системе налогообложения.

Отметим, в недавнем интервью «ДК Красноярск» ресторатор Анатолий Ващенко отметил, что убытки его компании в первые месяцы пандемии составили более 30 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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