Развязать пояса: Путин заявил о послаблениях для бизнеса
Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин назвал несколько мер, которые позволят поддержать бизнес в период пост-пандемии.
Президент поручил правительству рассмотреть возможность отмены НДС для бизнеса, чей доход не превышает 2 млрд в год. Говоря об этой мере Путин ссылался на рестораторов, которые существенно пострадали от ограничений, связанных с пандемией.
Также президент предложил упразднить налоговую отчётность для бизнеса на упрощённой системе налогообложения.
Отметим, в недавнем интервью «ДК Красноярск» ресторатор Анатолий Ващенко отметил, что убытки его компании в первые месяцы пандемии составили более 30 млн рублей.
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