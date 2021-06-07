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Красноярск запускает четыре авиарейса на юга

Красноярск запускает четыре авиарейса на юга
Иллюстрация: turistas.me

Из Красноярска на юг России по самым востребованным и загруженным в летний период направлениям можно будет улететь самолетами авиакомпании NordStar.

#НОВОСТИ

Регулярные рейсы в летний период осуществляются в такие популярные города-курорты, как Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар.

Первые рейсы NordStar уже доставили пассажиров — 4 июня в Сочи, 5 июня в Анапу и 6 июня в Краснодар и Геленждик.

На сегодняшний день в планах авиаперевозчика устраивать перелеты по маршруту Красноярск-Анапа — три раза в неделю, Красноярск-Краснодар — каждое воскресенье, Сочи и Геленджик — дважды в неделю.

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Автор: Петр Савельев
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