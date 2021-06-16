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Красноярск прирастает платными парковками

Красноярск прирастает платными парковками
Иллюстрация: krskstate.ru

С 1 июля начнут работать еще три платные парковки, которые разместятся на набережной вдоль кинотеатра «Синема парк» и в районе площади Революции.

#НОВОСТИ

Первые 7 минут на парковках будут бесплатными, чтобы у водителей была возможность высадить или забрать пассажиров и выехать с территории стоянки.

На стоянке в районе пл. Революции первые 5 часов будут стоить 30 рублей/час, сутки обойдутся в 150 рублей.

На набережной в районе Речвокзала и кинотеатра «Синема парк» первые три часа обойдутся в 30 рублей/час, с четвертого часа стоимость составит 100 рублей с правом парковки на весь день.

Как отметил Александр Митрошкин, директор «Красгорпарка» — обслуживающей парковки организации — все средства от аренды паркомест пойдут на развитие общественных пространств краевого центра.

Таким образом, с июля в столице края будет работать 7 платных стоянок около общественных пространств по адресам:

Красноярск прирастает платными парковками 1

Автор: Петр Савельев
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