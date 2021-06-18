86-летний железногорец до смерти забил тростью коронавирусного сопалатника
В Железногорске 86-летний пациент инфекционного отделения больницы до смерти забил тростью 33-летнего соседа по блоку, — сообщает «Коммерсантъ».
ЧП произошло в ночь на 17 июня в «красной зоне» для больных коронавирусом. Старик нанес жертве несколько мощных ударов по голове и туловищу, от которых наступила смерть.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).
По данным портала NGS24.ru, оба находились в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Сотрудники СКР выясняют причины конфликта и обстоятельства убийства.
По теме
-
-
От ценников к ценностям: инсайты и трансформации красноярской торговли
Торговля — поистине безграничная сфера. С помощью представителей самых разных «уголков» торговой полки Красноярска «ДК» сделал эксперт-тест изменений отрасли в моменте.11.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Инвестировать нельзя экономить
В пандемию многие собственники компаний поняли, что финансовые стратегии — зона роста. Мы собрали кейсы финансовых стратегий от предпринимателей, которые знают ответы на эти вопросы.08.05.2021Новости ДККрасноярск
-
«Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»
«Давайте надеяться, что вся накопившаяся в стране внезапность была потрачена на закрытие Турции и майские каникулы, и больше сюрпризов в ближайшее время не будет» — Евгений Енин.27.04.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Виктор Зубарев: главная задача — возобновить рост доходов населения
Пандемия COVID-19 оказалась вызовом не только для предпринимателей, но и для власти, которой пришлось адаптировать отношение к бизнесу: в ряде отраслей речь уже шла о выживании.
-