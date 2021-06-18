Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.06
72,22
85,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

86-летний железногорец до смерти забил тростью коронавирусного сопалатника

86-летний железногорец до смерти забил тростью коронавирусного сопалатника
Иллюстрация: tvk6.ru

В Железногорске 86-летний пациент инфекционного отделения больницы до смерти забил тростью 33-летнего соседа по блоку, — сообщает «Коммерсантъ».

#НОВОСТИ

ЧП произошло в ночь на 17 июня в «красной зоне» для больных коронавирусом. Старик нанес жертве несколько мощных ударов по голове и туловищу, от которых наступила смерть.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По данным портала NGS24.ru, оба находились в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Сотрудники СКР выясняют причины конфликта и обстоятельства убийства.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличитьПлощадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить
  • В Красноярске открывается выставка «Земля в иллюминаторе»В Красноярске открывается выставка «Земля в иллюминаторе»
  • Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режимаАнатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима
  • В «Планете» открыли прививочный кабинет для вакцинацииВ «Планете» открыли прививочный кабинет для вакцинации
  • Алексей Талюк остаётся под арестом. Не домашнимАлексей Талюк остаётся под арестом. Не домашним
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.