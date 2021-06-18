86-летний железногорец до смерти забил тростью коронавирусного сопалатника

В Железногорске 86-летний пациент инфекционного отделения больницы до смерти забил тростью 33-летнего соседа по блоку, — сообщает «Коммерсантъ».

ЧП произошло в ночь на 17 июня в «красной зоне» для больных коронавирусом. Старик нанес жертве несколько мощных ударов по голове и туловищу, от которых наступила смерть.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По данным портала NGS24.ru, оба находились в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Сотрудники СКР выясняют причины конфликта и обстоятельства убийства.

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