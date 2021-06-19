Мэр Красноярска Сергей Еремин отчитался о доходах за 2020 год

Администрация Красноярска обнародовала декларацию «о доходах и обязательствах имущественного характера» главы краевого центра.

Согласно открытым данным, в 2020 году он заработал 3,34 млн рублей, что на 450 тыс. рублей больше, чем в 2019-м.

В собственности у г-на Ерёмина несколько земельных участков и два жилых дома: 179,9 кв.м. и 51,6 кв. м. По-прежнему в собственности остаются: гараж, гаражный бокс, баня и летняя кухня. Автопарк мэра состоит из Jeep Wrangler, мотоцикла ИЖ-49К и мотовездехода.

Доходы супруги Еремина за 2020 год составили 1,3 млн рублей. В собственности Екатерины квартира, подземная парковка, Audi Q7 и снегоход.

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