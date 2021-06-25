Авиарейс из Красноярска в Сочи экстренно сел в Новосибирске

Инцидент произошел 24 июня в 16:07, рейс выполняла авиакомпания «Икар», — сообщает РБК.

По предварительной информации, самолет сел из-за срабатывания сигнализации пожара первого багажного отделения. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания и задымления не обнаружено. На борту находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа.

В Сочи пассажиров доставили резервным бортом авиакомпании.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы в Азербайджан Летать будут не часто — всего раз в неделю. Но теперь таких рейсов станет два — утром и вечером. Рассчитаны полетные программы до конца октября этого года Новости ДК Красноярск