Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.06
72,32
86,32
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиарейс из Красноярска в Сочи экстренно сел в Новосибирске

Авиарейс из Красноярска в Сочи экстренно сел в Новосибирске
Иллюстрация: aviapages.ru

Самолет Boeing-739, летевший из Красноярска в Сочи, произвел экстренную посадку в Толмачево, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

#НОВОСТИ

Инцидент произошел 24 июня в 16:07, рейс выполняла авиакомпания «Икар», — сообщает РБК.

По предварительной информации, самолет сел из-за срабатывания сигнализации пожара первого багажного отделения. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания и задымления не обнаружено. На борту находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа.

В Сочи пассажиров доставили резервным бортом авиакомпании.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новости лета: шезлонг с видом на КрасноярскНовости лета: шезлонг с видом на Красноярск
  • В Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинацииВ Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинации
  • Главврач краевой больницы Егор Корчагин попросил медиков поставить прививкиГлавврач краевой больницы Егор Корчагин попросил медиков поставить прививки
  • Красноярск ожидает отключение холодной воды в Октябрьском районеКрасноярск ожидает отключение холодной воды в Октябрьском районе
  • Анатолию Быкову срезали налоговые долгиАнатолию Быкову срезали налоговые долги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.