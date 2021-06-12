«Аэрофлот» запускает рейсы Красноярск–Санкт-Петербург

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает рейсы в Санкт-Петербург с 1 июля по 30 октября, — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Красноярск» им. Д.А. Хворостовского.

Полёты в Санкт-Петербург будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам, а из Северной столицы в Красноярск — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресениям:

• Вылет из Красноярска в 00:01, прилёт в Санкт-Петербург в 01:10 местного;

• Вылет из Санкт-Петербурга в 14:05, прилёт в Красноярск в 22:45 местного.

Время в пути:

Красноярск–Пулково: 5 ч. 9 мин.;

Пулково–Красноярск: 4 ч. 40 мин.

Рейсы осуществляются воздушными суднами Airbus A320.

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