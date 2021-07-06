Придорожный сервис кардинально обновят в Красноярском крае

Современные кафе, АЗС, гостиницы и кемпинги появятся на дорогах Красноярского края до 2024 года, а первые объекты придорожного сервиса должны быть готовы уже в июле.

Модернизация придорожного сервиса в крае началась и пройдет в три этапа. Первый — пилотный заканчивается уже в июле», - цитирует ТАСС слова Константина Димитрова, главы Минтранспорта края.

Г-н Димитров уточнил, что результатом пилотного проекта будет изменение внешнего облика трех объектов на маршруте «Красноярск-Енисейск».

На втором этапе, до конца 2022 года, единые стандарты оформления и оказания услуг распространят на объекты сервиса на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в южном направлении и на региональной дороге «Красноярск-Енисейск».

На третьем этапе, до 2024 года, объекты придорожного сервиса обновятся по всему региону.

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