Самозанятых Красноярска обучат госзакупкам

Предпринимателям расскажут о том, как выйти получить через тендеры доступ к бюджетным (и не только) деньгам, а также помогут разобраться в типовых ошибках, совершаемых на этом поприще.

Красноярских предпринимателей из числа платящих налог на профессиональный доход (самозанятых) приглашают на вебинар посвященных их участию в торгах по 223-ФЗ.

Участники семинара узнают:

как выйти на рынок тендеров;

как получить контракты;

что не стоит делать на этом рынке;

и многое другое.

Также они смогут задать свои вопросы спикерам, в роли которых выступят консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия фирмы «Корпорация «МСП» Андрей Быков и эксперт учебного центра компании «ТЭК-Торг» Роман Чибисов.

Мероприятие состоится 8 июля 2021 года на площадке «ТЭК-Торг». Пройдет оно в онлайн-формате. Начало в 14:00 по красноярскому времени. Зарегистрироваться можно уже сейчас - на странице вебинара .