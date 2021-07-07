Самозанятых Красноярска обучат госзакупкам
Предпринимателям расскажут о том, как выйти получить через тендеры доступ к бюджетным (и не только) деньгам, а также помогут разобраться в типовых ошибках, совершаемых на этом поприще.
Красноярских предпринимателей из числа платящих налог на профессиональный доход (самозанятых) приглашают на вебинар посвященных их участию в торгах по 223-ФЗ.
Участники семинара узнают:
- как выйти на рынок тендеров;
- как получить контракты;
- что не стоит делать на этом рынке;
- и многое другое.
Также они смогут задать свои вопросы спикерам, в роли которых выступят консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия фирмы «Корпорация «МСП» Андрей Быков и эксперт учебного центра компании «ТЭК-Торг» Роман Чибисов.
Мероприятие состоится 8 июля 2021 года на площадке «ТЭК-Торг». Пройдет оно в онлайн-формате. Начало в 14:00 по красноярскому времени. Зарегистрироваться можно уже сейчас - на странице вебинара.
Напомним, что в эксперимент с налогом на профессиональный доход Красноярский край включился с 2020 года. На начало этой недели статус самозанятых имели более 40 тысяч региональных предпринимателей. В конце прошлого года они получили возможность брать льготные микрозаймы из бюджета, а в скором времени, вероятно, смогут арендовать госимущетсво по сниженынм ставкам.