Спрос на кредитки в Красноярском крае вырос на треть

Динамика выдачи новых карт оказалась ниже общероссийской, но все равно позволила региону превысить показатели допандемийного 2019 года. А вот до места впервой десятке он совсем чуть-чуть не дотянул.

За первое полугодие 2021 года в Красноярском крае выдано 142 690 новых кредитных карт. Это на 35,3% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, и почти на 4% — чем в 2019-м. Такие данные опубликованы Национальным бюро кредитных историй.

По объемам выдачи — это одиннадцатый результат в стране и второй по Сибири (лидирует здесь Новосибирская область — 149 278 кредиток и +37,9% год к году).

В целом по России в январе-июне 2021 года было выдано 5,82 млн новых кредитных карт, что на 39,3% больше, чем в эти же месяцы годом ранее.

Столь ощутимый рост, вероятно, связан с низкой базой 2020-го, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Так, в Красноярском крае этот сегмент тогда просел на 23,1%.

Напомним, что помимо сегмента кредиток, в крае (да и в стране) в этом году уверенно растет и потребительское кредитование. Так, в июне 2021-го оно прибавило год к году больше половину. Причина все та же.

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