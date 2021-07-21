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Спрос на кредитки в Красноярском крае вырос на треть

Спрос на кредитки в Красноярском крае вырос на треть
Иллюстрация: glavcom.ua

Динамика выдачи новых карт оказалась ниже общероссийской, но все равно позволила региону превысить показатели допандемийного 2019 года. А вот до места впервой десятке он совсем чуть-чуть не дотянул.

#НОВОСТИ
За первое полугодие 2021 года в Красноярском крае выдано 142 690 новых кредитных карт. Это на 35,3% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, и почти на 4% — чем в 2019-м. Такие данные опубликованы Национальным бюро кредитных историй.
 
По объемам выдачи — это одиннадцатый результат в стране и второй по Сибири (лидирует здесь Новосибирская область — 149 278 кредиток и +37,9% год к году).
 
В целом по России в январе-июне 2021 года было выдано 5,82 млн новых кредитных карт, что на 39,3% больше, чем в эти же месяцы годом ранее.
Столь ощутимый рост, вероятно, связан с низкой базой 2020-го, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Так, в Красноярском крае этот сегмент тогда просел на 23,1%.
 
Напомним, что помимо сегмента кредиток, в крае (да и в стране) в этом году уверенно растет и потребительское кредитование. Так, в июне 2021-го оно прибавило год к году больше половину. Причина все та же.
 
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  • Второй месяц число вновь выданных кредиток снижается. И скорость, с которой это происходит, кратно растет. Как впрочем и по всей Российской Федерации.

 

Автор: Петр Савельев
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