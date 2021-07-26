Микрозаймы в Красноярском крае продолжают сдавать позиции

Число таких займов, выданных в регионе, снижается не впервые за весну-лето, хотя до этого только увеличивалось. Однако эксперты пока не говорят о долгосрочном тренде.

В июне 2021 года в Красноярском крае было выдано 46 985 микрозаймов («займов до зарплаты»), что на 2,8% меньше, чем было в мае. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Отрицательный тренд в этом сегменте начал формироваться в апреле — тогда объем заимствований до зарплаты в количественном выражении снизился на 2,7% к марту, хотя по итогу первого квартала он показал рост в 23,2%. В мае же (к апрелю) показатели практически не изменились — разницу 0,1% (в плюс) можно считать статпогрешностью.

Показатели выдачи микрозаймов в июне 2021 года показали снижение по всей Сибири. В итоге лидером по числу подобных заимствований оказалась Кемеровская область. Далее идет Красноярский край и Новосибирская область. Самая же большая отрицательная динамика была отмечена в Омской области — 3,5%.

По России же, в общей сложности, за июнь 2021-го было выдано 2,28 млн микрозаймов, что на 2,3% меньше, чем месяцем ранее.

В июне темпы выдачи микрозаймов немного снизились, что, впрочем, пока преждевременно расценивать как долгосрочный тренд. В целом же, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Читайте также:

В Красноярском крае изменились условия микрокредитования предпринимателей Микрозаймы, оформляемые через центры «Мой бизнес», стали больше и дешевле. Также появились особые продукты для отдельных категорий бизнеса и вернулась программа рефинансирования.

Микрозаймы в Красноярском крае пошли на спад Если с начала года их размер в регионе только рос, то по итогу мая он сократился, практически вернувшись к мартовским показателям, оставаясь, правда, больше, чем в целом по стране.