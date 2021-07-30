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Исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров останется в СИЗО до осени

Исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров останется в СИЗО до осени
Иллюстрация: yandex.net

Это не первый раз, когда топ-менеджеру строительной компании продляют срок ареста. Теперь в общей сложности он проведет в следственном изоляторе полгода.

#НОВОСТИ
Исполнительному директору строительной компании «Сибиряк» Константину Егорову продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщил телеграм-канал «Борус».
 
Источник информации в сообщении не указан. Связаться с судом (краевым или центральным, который ранее принимал решения по делу Егорова), пока не удалось. Однако известно, что 29 июля 2021 заканчивался предыдущий срок арест и Егоров должен был выйти на свободу.
 
Его задержали в начале апреля 2021 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при закупке оборудования для нового хирургического корпуса Красноярской краевой больницы. На тот момент ущерб оценивался примерно в 400 млн рублей. Через два дня стало известно, что топ-менеджера поместили в СИЗО до конца мая, но впоследствии этот срок продлили до конца июля.
Автор: Петр Савельев
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