Исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров останется в СИЗО до осени

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Это не первый раз, когда топ-менеджеру строительной компании продляют срок ареста. Теперь в общей сложности он проведет в следственном изоляторе полгода.