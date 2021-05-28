Константин Егоров останется под стражей до конца июля
Константину Егорову, исполнительному директору компании «Сибиряк», суд центрального района Красноярска продлил меру пресечения до 29 июля.
Напомним, что сын красноярского бизнесмена Владимира Егорова находится в тюрьме с начала апреля с момента задержания силовиками в аэропорту «Геленджик». Г-н Егоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — озвучена цифра в 400 млн рублей.
В рамках уголовного дела в доме Константина Егорова прошли обыски, изъято свыше 17 млн рублей, 170 тыс. долларов, 2 кг золота и 2 автомобиля представительского класса стоимостью около 28 млн рублей каждый.
Владимир Егоров, комментируя ситуацию с задержанием сына, назвал ее «заказом и сведением личных счетов».
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