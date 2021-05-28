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Константин Егоров останется под стражей до конца июля

Константин Егоров останется под стражей до конца июля
Иллюстрация: yandex.net

Константину Егорову, исполнительному директору компании «Сибиряк», суд центрального района Красноярска продлил меру пресечения до 29 июля.

#НОВОСТИ

Напомним, что сын красноярского бизнесмена Владимира Егорова находится в тюрьме с начала апреля с момента задержания силовиками в аэропорту «Геленджик». Г-н Егоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — озвучена цифра в 400 млн рублей.

В рамках уголовного дела в доме Константина Егорова прошли обыски, изъято свыше 17 млн рублей, 170 тыс. долларов, 2 кг золота и 2 автомобиля представительского класса стоимостью около 28 млн рублей каждый.

Владимир Егоров, комментируя ситуацию с задержанием сына, назвал ее «заказом и сведением личных счетов».

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05.04.2021
Новости ДК
Красноярс

 

Автор: Петр Савельев
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