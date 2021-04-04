Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»
Центральный районный суд Красноярска избрал Константину Егорову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 29 мая 2021 года.
Г-н Егоров был задержан в аэропорту «Геленджик» по обвинению в мошенничестве при закупках оборудования для корпуса краевой больницы. В субботу задержанный был доставлен в Красноярск.
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