Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»

Г-н Егоров был задержан в аэропорту «Геленджик» по обвинению в мошенничестве при закупках оборудования для корпуса краевой больницы. В субботу задержанный был доставлен в Красноярск.

Задержанного в Геленджике Константина Егорова допрашивают правоохранительные органы Предметом допроса является дело об мошенничестве в особо крупном размере, связанное с закупкой медоборудования для краевой больницы в Красноярске. Новости ДК Красноярск

Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам Вместе с агрохолдингом они купили еще две сельскохозяйственные компании в Назаровском районе. По крайне мере одной из них до этого также владел Егоров. Новости ДК Красноярск

Владимир Егоров продает агрохолдинг «Сибиряк» По имеющейся информации, сделка может состоятся уже на следующей неделе. Хотя со стоимостью компании стороны пока не определились. Новым владельцем может стать бизнесмен с «юга России». Новости ДК Красноярск

СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова Life.ru изучил историю основных контрактов строительной компании «Сибиряк», которой владеет Владимир Егоров. Именно госзаказы, по версии издания, стали основой благосостояния бизнесмена. Новости ДК Красноярск