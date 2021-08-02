В СФУ ввели обязательную вакцинацию. Привиться должны все. Но исключения есть

Без вакцины студентов не пустят в общежитие, а сотрудников - на работу. Освобождаются от вакцинации те, у кого есть медотвод или справка о перенесенном ковиде.

Чтобы заселиться в общежитие, студенты должны будут предоставить сертификат о прививке от коронавируса, медицинский документ о медотводе либо перенесенном ковиде. При этом они должны будут сдать ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до заселения.

Приказы об обязательной вакцинации подписал ректор университета Маским Румянцев.

Университет несет ответственность за проживающих в студенческом общежитии. Данная мера была принята, чтобы обезопасить студентов СФУ. Эта норма принята в соответствии с той эпидситуацией, которая складывается в регионе, с методическими рекомендациями министерства образования»,- рассказали DK.RU в СФУ.

Привиться должны будут все: и те, кто впервые заселяется в общежитие, и те, кто уже там живет.

Если студент успел сделать только одну прививку — решение будет принимать отдельно университетом», — отметили в пресс-службе вуза.

Кроме того, привиться должны будут и сотрудники вуза. Они должны поставить первый компонент вакцины до 15 августа. Вторую дозу — до 10 сентября.

Про меры воздействия на непривитых в вузе пока не говорят: надеются, что сотрудники примут решение о вакцинировании добровольно.

У нас порядка 50% сотрудников или вакцинированы, или имеют медотвод», — отметили в СФУ.

В пресс-службе вуза отметили, что в нашем регионе СФУ — первопроходец в таких мерах.

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