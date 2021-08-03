Тувинские предприниматели снова не идут за господдержкой

По итогам прошлого года мерами господдержки в республике не воспользовалось более 40% предпринимателей. На сегодняшний день это число радикально больше.

Предприниматели Тувы подали лишь 40 заявок на зарплатную субсидию от государства, которая выплачивается в качестве меры поддержки в период пандемии. Об этом рассказал министр экономики республики Айдыс Сат.

Новый пакет мер поддержки в Туве приняли в 20 июля 2021 года. Одной из них, как раз и является субсидия в размере одного МРОТ (12 972 рубля) на человека. По словам чиновника, ожидалось, что число претендентов на нее будет на уровне 2 400.

Еще одна мера поддержки: льготный микрозайм «Антиковид», максимальный размер которого составляет 300 тысяч рублей. Пустить его можно на покрытие текущих нужд бизнеса. Пока желание воспользоваться этим видом поддержки выразило лишь семь предпринимателей.

Айдыс Сат призвал предпринимателей активнее обращаться за мерами поддержки.

Михаила Мишустина в Туву, тогда еще руководитель республики Шолбан Кара-оол Напомним, что в марте этого года, во время визита председателя правительства РФв Туву, тогда еще руководитель республики рассказал главе федерального кабмина, что более 40% местных предпринимателей не воспользовались мерами господдержки. Причину он пояснить не смог, но пообещал разобраться. Однако месяц спустя президент страны отправил его в отставку.

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