«На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском
Компания пожаловалась антимонопольщикам на то, что с ней не стали заключать контракт, а когда те отказались встать на строну строителей, пошла в Арбитраж с иском к службе
Проверив на соответствие требованиям действующего законодательства, в удовлетворении заявленных требований отказать полностью», — сказано в решении суда.
Это не первый раз, когда топ-менеджеру строительной компании продляют срок ареста. Теперь в общей сложности он проведет в следственном изоляторе полгода.
Поставщика медоборудования в Краевую больницу отправили под домашний арест
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при поставках медтехники. В рамках расследования этого дела и проводились недавние обыски в лечебном учреждении.
Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам
Вместе с агрохолдингом они купили еще две сельскохозяйственные компании в Назаровском районе. По крайне мере одной из них до этого также владел Егоров.