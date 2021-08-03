«На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском

Компания пожаловалась антимонопольщикам на то, что с ней не стали заключать контракт, а когда те отказались встать на строну строителей, пошла в Арбитраж с иском к службе

Арбитражный суд Москвы отказал строительной компании «Сибиряк» в иске к Федеральной антимонопольной службе. Резолютивная часть решения первой инстанции опубликована на сайте суда.

Напомним, что в марте 2021 года «Сибиряк» выиграл торги на право построить под Новосибирском Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава России за 7,5 млрд рублей. Однако контракт с компанией заключать не стали, поскольку предоставленную ей банковскую гарантию посчитали «ненадлежащей». Строителем же медцентра стала компания «Концерн Титан-2», занявшая второе место в торгах с ценой 7,2 млрд рублей.

«Сибиряка» такое решение не устроило и он пошел в ФАС, требуя отменить его. Но там поведение заказчика (ППК «Единый заказчик в сфере строительства») сочли вполне обоснованным и не стали вмешиваться. С жалобой на антимонопольщиков строители и пошли в Арбитраж, но тот принял сторону защитников конкуренции:

Проверив на соответствие требованиям действующего законодательства, в удовлетворении заявленных требований отказать полностью», — сказано в решении суда.

Вероятно, на этом тяжба «Сибиряка» с ФАС, заказчиком строительства и подрядчиком не закончится — решение суда можно обжаловать в течение месяца.

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