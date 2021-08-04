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В красноярском аэропорту побили рекорд России

В красноярском аэропорту побили рекорд России
Автор фото: Мария Ленц. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

На этот раз достижение носит спортивный характер — человек протащил 65-тонный самолет по летному полю аэропорта. «Снаряд» для испытания предоставила авиакомпания NordStar.

#НОВОСТИ
Красноярец Иннокентий Веселов побил рекорд России по трек-пулу (разновидность силового экстрима по передвиганию крупногабаритного транспорта). Об этом рассказазли в пресс-службе аэропорта Красноярск, где и проходило испытание.
 
Задача спортсмена была в том, чтобы сдвинуть с места самолет и протащить как можно дальше. В качестве снаряда был выбран Boeing 737-800, который предоставила авиакомпания NordStar. Его вес — 65 тонн 188 кг. Веселов сумел за 45 секунд переместить его на 17,06 метра, чем побил рекорд России.
 
Прежний рекорд в «перетягивании самолета» не продержался и двух месяцев — его в июне 2021 года поставил «Самый сильный человек Тюменской области» Максим Гамецкий, сдвинув 40-тонный Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд.
 
Добавим, что Иннокентий Веселов является мастером спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму.
 
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Автор: Петр Савельев
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