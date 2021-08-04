В красноярском аэропорту побили рекорд России
На этот раз достижение носит спортивный характер — человек протащил 65-тонный самолет по летному полю аэропорта. «Снаряд» для испытания предоставила авиакомпания NordStar.
Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.
Юные художники нарисовали самолет авиакомпании NordStar на перроне аэропорта Красноярск
Авиакомпания NordStar совместно с Международным аэропортом Красноярск организовала уникальный художественный проект для учащихся Новой художественной школы им. А.Г. Поздеева.
«Мили за прививку» — NordStar обновил программу лояльности
Вакцинированные пассажиры авикомпании теперь получат дополнительные преференции в программе «Летать легко!». Их можно использовать как обычные бонусные мили.