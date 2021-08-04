Таксисты в Красноярске будут возить на прививку со скидкой
Дешевле доехать до пункта вакцинации можно будет на машинах только одного агрегатора, который, помимо Красноярска, запустил эту акцию еще в 22 городах России.
Мы рассчитываем, что благодаря этой акции многие красноярцы смогут с удобством и комфортом добраться до ближайшего пункта и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение», — прокомментировал генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.
Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.
В СФУ ввели обязательную вакцинацию. Привиться должны все. Но исключения есть
Без вакцины студентов не пустят в общежитие, а сотрудников - на работу. Освобождаются от вакцинации те, у кого есть медотвод или справка о перенесенном ковиде.
«Мили за прививку» — NordStar обновил программу лояльности
Вакцинированные пассажиры авикомпании теперь получат дополнительные преференции в программе «Летать легко!». Их можно использовать как обычные бонусные мили.