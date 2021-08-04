Таксисты в Красноярске будут возить на прививку со скидкой

Дешевле доехать до пункта вакцинации можно будет на машинах только одного агрегатора, который, помимо Красноярска, запустил эту акцию еще в 22 городах России.

Сервис заказа такси «Ситимобил» будет давать скидку на поездки к пунктам вакцинации. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Размер скидки будет составлять 30% на каждую из двух поездок (для введения обеих доз), но не более 120 рублей (опять же на каждую). Чтобы воспользоваться ей, сначала нужно получить промо-код в приложении «Ситимобил» и ввести его в разделе «Скидки». Затем выбрать ближайший пункт вакцинации (они все будут отмечены на карте города в приложении) и заказать такси.

Мы рассчитываем, что благодаря этой акции многие красноярцы смогут с удобством и комфортом добраться до ближайшего пункта и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение», — прокомментировал генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Подобную акцию перевозчик запустил еще в 22 городах России, где он оказывает свои услуги.

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