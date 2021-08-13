В Красноярске остановится «Поезд Победы»

Это уникальная выставка, которая посвящена событиям Великой Отечественной войны. В поезде 8 вагонов, в каждом можно будет услышать военные истории 1941 - 1945 годов.

Выставка уникальная мультимедийным сопровождением: в вагонах установлены более 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов.

Кроме того — объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности.

Каждому посетителю выдадут наушники и аудиогид. На выставке можно услышать про Брестскую крепость, блокаду Ленинграда, оборону Севастополя и Одессы, концлагеря и многое другое.

А расскажет об этом девушка Лидия — это собирательный образ поколения тех лет. Прототипом стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, которая водила эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта в период ВОВ.

На железнодорожный вокзал Красноярска музейный поезд прибудет 15 августа и будет принимать посетителей до 18 августа включительно.

Сама выставка бесплатная, однако нужно заранее выбрать дату и время и забронировать электронный билет на сайте.

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