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Шторм сорвёт выходной отдых в Хакасии

Гроза на озере Белё
Гроза на озере Белё. Автор фото: Анна Аникина. Иллюстрация: nat-geo.ru

В эту субботу и воскресенье красноярцам, возможно, лучше воздержаться от поездок в соседнюю республику — если прогнозы синоптиков сбудутся, отдых может оказаться весьма подпорченным.

#НОВОСТИ
На этой неделе выходные в Хакасии вряд ли будут располагать к активному отдыху — местный гидрометцентр пообещал ливни, град, грозы, и ветер до 15-20 м/с, сообщили в правительстве республики.
Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — говорят чиновники.
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Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

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Заболеваемость в республике немного снизилась и власти снимают часть ограничений, введенных для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.

Автор: Петр Савельев
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