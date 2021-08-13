Шторм сорвёт выходной отдых в Хакасии

В эту субботу и воскресенье красноярцам, возможно, лучше воздержаться от поездок в соседнюю республику — если прогнозы синоптиков сбудутся, отдых может оказаться весьма подпорченным.

На этой неделе выходные в Хакасии вряд ли будут располагать к активному отдыху — местный гидрометцентр пообещал ливни, град, грозы, и ветер до 15-20 м/с, сообщили в правительстве республики.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — говорят чиновники.

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Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

В Туве немного смягчат ковидный локдаун

Заболеваемость в республике немного снизилась и власти снимают часть ограничений, введенных для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.