«Подорожник» распространится по Красноярскому краю и Сибири
Сибирская сеть стритфуда «Подорожник» заявила о планах выхода на IPO. Размер эмиссии оценили в 1,9 млрд рублей.
Одна из известных сибирских сетей уличных кофеен и общепита «Подорожник» намерена выйти на IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей, которые планируется направить на увеличение количества торговых точек втрое, — пишет ТАСС со ссылкой на Татьяну Фомину, президента компании.
Решение это было принято еще до пандемии, но она нам помогла решиться, чтобы мы вышли на рынок публичного привлечения инвестиций. Потому что «Подорожник» — бизнес, который требует развития», - заявила г-жа Фомина.
Доходность акций номиналом 1 тыс. рублей предполагает 20% годовых. Выход на Санкт-Петербургскую биржу состоится примерно через 12 месяцев.
Инвестиции в течение трех лет планируется потратить на увеличение точек в сети с 160 до 500.
Таким образом, представительства появятся не только в Красноярском крае, но и в Омской и Томской областях, а также на Алтае.
Справка
«Подорожник» — сеть общепита, основанная в 1995 году. Головной офис — Кемерово. Выручка по итогам 2020 года составила 800 млн рублей.
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