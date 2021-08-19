«Назаровское» объявлено вне закона. Временно

Действие сертификатов на продукцию ЗАО «Назаровское» будут поставлены на паузу с 1 сентября 2021 по 17 марта 2022 года, — сообщает ассоциация сельхозпроизводителей «Енисейский стандарт».

Решение принято в связи с результатами аудита производства и многочисленных жалоб пользователей в социальных сетях.

Список продукции с остановленным сертификатом опубликован на сайте ассоциации «Енисейский стандарт».

В основном дело касается мясной продукции и полуфабрикатов из нее — тушенка, колбасы, шпикачки и прочее.

Оригиналы решений о приостановке действия сертификатов находятся по адресу: Красноярск, ул. Дубровинского, 110, офис 201.

Справка

ЗАО «Назаровское» является правопреемником одного из лучших хозяйств СССР — совхоза «Назаровский», которым более 30 лет — с 1958 по 1990 г. — руководил А. Ф. Вепрев. Под его началом совхоз получал стабильные 30...35 центнеров зерна с гектара, надои молока достигали 5,3 тыс. л в год на корову, а себестоимость мяса была самой низкой в Советском Союзе.

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