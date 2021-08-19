Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
74,15
86,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Назаровское» объявлено вне закона. Временно

«Назаровское» объявлено вне закона. Временно
Иллюстрация: krsk.au.ru

Действие сертификатов на продукцию ЗАО «Назаровское» будут поставлены на паузу с 1 сентября 2021 по 17 марта 2022 года, — сообщает ассоциация сельхозпроизводителей «Енисейский стандарт».

#НОВОСТИ

Решение принято в связи с результатами аудита производства и многочисленных жалоб пользователей в социальных сетях.

Список продукции с остановленным сертификатом опубликован на сайте ассоциации «Енисейский стандарт».

В основном дело касается мясной продукции и полуфабрикатов из нее — тушенка, колбасы, шпикачки и прочее.

Оригиналы решений о приостановке действия сертификатов находятся по адресу: Красноярск, ул. Дубровинского, 110, офис 201.

Справка

ЗАО «Назаровское» является правопреемником одного из лучших хозяйств СССР — совхоза «Назаровский», которым более 30 лет — с 1958 по 1990 г. — руководил А. Ф. Вепрев. Под его началом совхоз получал стабильные 30...35 центнеров зерна с гектара, надои молока достигали 5,3 тыс. л в год на корову, а себестоимость мяса была самой низкой в Советском Союзе.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск прощается со своим бывшим главой Петром ПимашковымКрасноярск прощается со своим бывшим главой Петром Пимашковым
  • Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершеноСудебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено
  • Бензин в Красноярске подорожал до 60 рублейБензин в Красноярске подорожал до 60 рублей
  • Витражное оборудование из Железногорска поедет за рубежВитражное оборудование из Железногорска поедет за рубеж
  • В Красноярске отремонтируют северо-западный выезд из городаВ Красноярске отремонтируют северо-западный выезд из города
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.