Таблетка «Вечная молодость» появится через 50 лет

По мнению россиян, продолжительность жизни в следующие 20…50 лет вырастет до бесконечности.

В исследовании приняло участие более 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны, — сообщает сервис Работа.ру.

10% уверены, что наука сможет победить старение уже в грядущие 10‒20 лет.

13% отметили, что это может произойти в ближайшие 50 лет.

42% считают, что наука возьмёт верх над процессами старения, но в отдалённом будущем.

35% опрошенных думают, что этого не произойдёт никогда.

Участников опроса также спрашивали о том, до какого возраста они планировали бы работать, если бы продолжительность жизни значительно увеличилась.

26% сказали, что могли бы работать до 80 лет.

5% респондентов заявили, что смогли бы строить карьеру до 100 лет.

7% — до 120 лет.

При этом почти половина участников исследования (46%), даже если бы они стали долгожителями, всё равно хотели бы выйти на пенсию в положенный им по сегодняшнему законодательству возрасту: женщины — в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Результаты исследования показывают, что большинство респондентов старается не заглядывать далеко в будущее. И, отвечая на условный вопрос о том, на какие средства они бы жили до 150 лет, многие этого себе не представляют.

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