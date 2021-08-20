Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.08
74,36
86,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Таблетка «Вечная молодость» появится через 50 лет

Таблетка «Вечная молодость» появится через 50 лет
Иллюстрация: sigcess16.ru

По мнению россиян, продолжительность жизни в следующие 20…50 лет вырастет до бесконечности.

#НОВОСТИ

В исследовании приняло участие более 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны, — сообщает сервис Работа.ру.

  • 10% уверены, что наука сможет победить старение уже в грядущие 10‒20 лет.
  • 13% отметили, что это может произойти в ближайшие 50 лет.
  • 42% считают, что наука возьмёт верх над процессами старения, но в отдалённом будущем.
  • 35% опрошенных думают, что этого не произойдёт никогда.

Участников опроса также спрашивали о том, до какого возраста они планировали бы работать, если бы продолжительность жизни значительно увеличилась.

  • 26% сказали, что могли бы работать до 80 лет.
  • 5% респондентов заявили, что смогли бы строить карьеру до 100 лет.
  • 7% — до 120 лет.

При этом почти половина участников исследования (46%), даже если бы они стали долгожителями, всё равно хотели бы выйти на пенсию в положенный им по сегодняшнему законодательству возрасту: женщины — в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. 

Результаты исследования показывают, что большинство респондентов старается не заглядывать далеко в будущее. И, отвечая на условный вопрос о том, на какие средства они бы жили до 150 лет, многие этого себе не представляют.

По теме

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск хочет стать «Новой Москвой»Красноярск хочет стать «Новой Москвой»
  • «Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска
  • Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федераламКрасноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
  • Forbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский крайForbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский край
  • Недострой на Белинского продали за 35 млн рублейНедострой на Белинского продали за 35 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.