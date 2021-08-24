Участок федеральной трассы в Красноярском крае отремонтируют за 2,2 млрд рублей
Капитальный ремонт будет вестись на участке между Козулькой и Кедровым. Закончить его должны за два с небольшим года. Работы оплатит федеральный бюджет.
На асфальтовое покрытие проезжей части около автовокзала нанесены знаки «Остановка запрещена» для акцентирования внимания водителей на запрет парковки автомобилей на данном отрезке.
В Красноярске отремонтируют северо-западный выезд из города
Дополнительное финансирование городу выделил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас мэрия начинает искать подрядчика.
Путин рекомендовал сделать качество ремонта дорог более лучше
Президент России рекомендовал Правительству Красноярского края принять меры по обеспечению качества ремонта автомобильных дорог на территории региона.