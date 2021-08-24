Участок федеральной трассы в Красноярском крае отремонтируют за 2,2 млрд рублей

Капитальный ремонт будет вестись на участке между Козулькой и Кедровым. Закончить его должны за два с небольшим года. Работы оплатит федеральный бюджет.

Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» ищет подрядчика для проведения капремонта на участке трассы Р 255 «Сибирь». Сообщение об это опубликовано на сайте госзакупок.

В этот раз ремонтировать будут участок с 745 км по 758-й км (это примерно по середине между Козулькой и Кедровым). Федеральный бюджет готов заплатить за это почти 2,24 млрд рублей.

За эти деньги подрядчику нужно будет обновить все слои дорожного покрытия, установить новые водопропускные трубы, обустроить кюветы, откосы и пр, а также нанести разметку, установить знаки и ограждение.

Заявки принимаются до 13 сентября 2021 года. Все работы же должны быть закончены к 30 ноября 2023-го.

Помимо этого Енисейуправдор сейчас ищет подрядчика, который разработал бы рабочую документацию по капремонту означенного участка дороги. Прием заявок окончится 14 сентября 2021 года. Документация же должна быть разработана максимум за 14 дней с момента заключения контракта. За нее готовы заплатить порядка 22 млн рублей.

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