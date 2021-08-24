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Церкви последнего завета отказали в земле в Курагинском районе

Церкви последнего завета отказали в земле в Курагинском районе
Иллюстрация: instagram.com/vissarions_community

Религиозная организация проиграла аппеляцию по делу о расторжении договора безвозмездной аренды участка леса в территории. Съедет теперь они или же нет, неизвестно.

#НОВОСТИ
Апелляционный суд не стал отменять решение своих коллег о расторжении договора аренды лесного участка в Курагинском районе, заключенного между местной религиозной организацией «Церковь последнего завета» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края, сообщает «Коммерсантъ».
 
Этот договор стороны заключили в 2015 году. Его суть в том, что ЦПЗ получала возможность безвозмездно пользоваться участок леса на берегу реки Табрат, общей площадью 8,9 гектара, для религиозных целей. Однако осенью 2020 года Минлесхоз решил через суд расторгнуть этот договор, поскольку обнаружил на участке строения непредназначенные для отправления обрядов.
 
В первой инстанции с мотивацией чиновников согласились и велели удовлетворить их требование. Однако ЦПЗ пошла в кассацию, чтобы оспорить это решение, поскольку, по ее словам, эти постройки появились до заключения договора аренды и являются «паломническим скитом». Но отстоять свою позицию им не удалось.
 
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Федеральное агентство лесного хозяйства подало иск к «Церкви последнего завета» с требованием вернуть земли государству, — сообщает «Медиазона».

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Автор: Петр Савельев
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