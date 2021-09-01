На Мира завершили реставрацию дома XIX века
Сотрудники администрации Центрального района Красноярска сообщили о завершении реставрации старинного здания 1888 года постройки.
Речь идет о торговом доме на пересечении ул. Вейнбаума и пр. Мира.
Объект культурного наследия принадлежит нескольким собственникам, последние несколько лет его фасад был завешен тканью.
В 1878 году участок с небольшим деревянным домом приобрел купец Александр Смирнов. К 1886 году на его территории начали строительство главного дома, а позже хозяйственного корпуса. Верхний этаж был жилым, а нижний сдавался в аренду под торговые лавки.
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