Культбытстрой отказался от участка на 8 Марта

На территории между ул. Мечникова, Красномосковской, 8 Марта и железной дорогой в прошлом был военный городок.

Напомним, что ранее, в мае 2021 года, компания «Культбытстрой» выиграла торги за право аренды этого участка.

Не заключили мы договор, земельный участок оказался обременен другими строениями, сейчас правообладателя у него нет», — цитирует NGS24.RU слова Антона Глушкова, директора по развитию компании «Культбытстрой».

Речь идет о 22,5 тыс. кв. м. в Железнодорожном районе — участок предназначен под высотную застройку. На аукционе соревновались 10 игроков, подняв начальный размер арендной платы с 9,3 до 240,3 млн рублей в год. Такой интерес вызван планами строительства муниципалитетом детсада на 270 мест и школы на 1100 мест к 2022 году.

Проблемы двух участков площадью в 7,3 тыс. кв. м. с особыми условиями использования есть — это санитарные разрывы железной дороги и инженерные коммуникации — подтверждают в администрации города.

Согласно законодательству, участок предложат арендовать другому участнику аукциона, следовавшим в списке за победителем — ООО «СЗ «Сити». В департаменте муниципального имущества и земельных отношений утверждают, что направили соответствующее предложение и проект договора.

Если ООО «СЗ «Сити» откажется от аренды, то аукцион может быть организован заново.

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