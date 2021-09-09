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«Звезда» японской кухни России даст гала-ужин в 0.75 please

«Звезда» японской кухни России даст гала-ужин в 0.75 please
Иллюстрация: пресс-служба 075 group

Чтобы попасть в ресторан, шефом которого еще недавно являлся приглашенный гость, люди по несколько часов стоят в очереди. В Красноярске он проведет четыре приема для очень ограниченного круга.

#НОВОСТИ
Шеф-повар Lucky group Никита Рендино даст четыре гала-ужина в красноярском ресторане 0.75 please. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе 075 Group, в состав которой входит заведение.
 
До 2021 Рендино был шеф-поваром ресторана Lucky Izakaya, который занимает 14 строчку в рейтинге гастрономической премии WHERETOEAT этого года.
 
Гала-ужины пройдут в камерном формате — 10 человек за шеф-тейблом. Такое ограничение в 075 объясняют тем, что блюда (продукты для них Рендино везет с собой) нужно есть непосредственно после приготовления, чтобы ощутить полноту вкуса. При большем числе гостей, эффект был бы смазан.
Это будут ужины в стиле высокой японской кухни кайсэки. Блюда будут готовить по японским техникам прямо перед участниками. Всего будет 10 курсов», — рассказали в 0.75 please.
Ужины пройдут 15 и 16 сентября. Каждый день будет по два приема — в 17:00 и 20:00. Стоимость участия составляет 12 000 рублей с человека.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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