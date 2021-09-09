«Звезда» японской кухни России даст гала-ужин в 0.75 please
Чтобы попасть в ресторан, шефом которого еще недавно являлся приглашенный гость, люди по несколько часов стоят в очереди. В Красноярске он проведет четыре приема для очень ограниченного круга.
Это будут ужины в стиле высокой японской кухни кайсэки. Блюда будут готовить по японским техникам прямо перед участниками. Всего будет 10 курсов», — рассказали в 0.75 please.
На конец прошлого года на территории Красноярского края работало 14 тысяч 320 магазинов. Общая площадь торгового зала составила 1952,8 тысячи кв. метров.
Красноярские дизайнеры ресторанов претендуют на международную премию
Не в первый раз проект LEFTdesign попадает в шорт-лист Restaurant & Bar Design Awards. В прошлом году это был ресторан «Тунгуска». Правда, премию тогда они не получили.
Александр Митраков: «Испытывать себя на прочность — это особый кайф»
Десять лет назад Александр Митраков, тогда начальник IT-отдела одной из красноярских компаний, решил заняться общепитом.