Летающие насекомые заполонили Красноярск. Кто они?
Жители Красноярска стали часто жаловаться на обилие насекомых в городе. Их можно встретить на улицах и на тротуарах. В Роспотребнадзоре рассказали, что это — крылатая тля.
Насекомые абсолютно не опасны и не переносят никаких заболеваний. А то, что их стало так много в городе, связано с теплой погодой в регионе.
Отметим, подобная ситуация была в городе и в прошлом году Тогда насекомые также накрыли Красноярск в начале осени.
После чего их подвергли изучению в лаборатории лесной зоологии Института леса СО РАН.
Эксперты рассказали, что это была Euceraphis punctipennis — тля березовая. А нашествие вызвано долгой теплой погодой и солнечными днями. Кроме того, отмечено наложение двух генераций — позднелетней и осенней.
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