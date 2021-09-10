«Бизнес-класс» для школьников даст возможность «прокачать» идеи и открыть свое дело
Краевая школа молодого предпринимателя «Бизнес-класс» открывает набор на обучение. Заведение работает с 2012 года на базе Красноярского краевого Дворца пионеров.
Попасть на обучение могут школьники от 12 до 18 лет.
Участники школы будут изучать бизнес-процессы, «прокачают» свои и идеи и смогут открыть свою дело — и все это за полгода.
Кроме того, школьников ждут встречи с успешными бизнесменами и экскурсии на предприятия.
Занятия в школе будут проходить в офлайн и онлайн форматах.
Отметим, участники «Бизнес-класса» прошлого выпуска уже смогли проявить свой профессионализм.
Воспитанники школы стали финалистами всероссийских конкурсов «Я — гражданин России» и «Профстарт», заняли призовые места на краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край — моё дело», стали победителями краевого конкурса «Фабрика предпринимательства» и получили грант на реализацию проекта, сообщают в правительстве края.
Заявки на участие принимаются на до 14 сентября 2021 года.
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