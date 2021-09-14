Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.09
73,08
86,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске сгорел склад с авторазборкой

В Красноярске сгорел склад с авторазборкой
Иллюстрация: vk.com/mchs24

Это второй пожар, случившийся в этом году в районе улицы Калинина. В этот раз обошлось без жертв, хотя были опасения, что огонь распространится на соседние здания.

#НОВОСТИ
По данным МЧС, сигнал о возгорании на улице Дорожная, 16а поступил к ним в 08:34. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что из здания валит дым. Обесточив его, они вскрыли ворота и приступили к тушению.
 
Спустя некоторое время, у здания обрушилась часть кровли. Примерно к 13 часам пожар, охвативший к тому моменту 1 200 кв. метров, был локализован. Сейчас ведется работа по полной его ликвидации.
 
В Красноярске сгорел склад с авторазборкой 1
 
По имеющейся информации, горел склад автомастерской. Какой именно, неизвестно. Но по данным сервиса «2ГИС», по этому адресу расположен автосервис King Auto. Горел ли он, выяснить не удалось, звонок на указанный номер остался без ответа.
 
По информации МЧС по Красноярскому краю, пострадавших нет.
 
Напомним, что в феврале 2021 года на улице Калинина сгорел склад автозапчастей компании «Автотрейд». В огне погибло трое пожарных и один сотрудник фирмы. По факту возбуждено уголовное дело, а два топ-менеджера предприятия арестованы.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в РоссииКухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
  • Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимостиКрасноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
  • Центральный банк: "Ставка, подъем!"Центральный банк: "Ставка, подъем!"
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.