В Красноярске сгорел склад с авторазборкой

Это второй пожар, случившийся в этом году в районе улицы Калинина. В этот раз обошлось без жертв, хотя были опасения, что огонь распространится на соседние здания.

По данным МЧС, сигнал о возгорании на улице Дорожная, 16а поступил к ним в 08:34. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что из здания валит дым. Обесточив его, они вскрыли ворота и приступили к тушению.

Спустя некоторое время, у здания обрушилась часть кровли. Примерно к 13 часам пожар, охвативший к тому моменту 1 200 кв. метров, был локализован. Сейчас ведется работа по полной его ликвидации.

По имеющейся информации, горел склад автомастерской. Какой именно, неизвестно. Но по данным сервиса «2ГИС», по этому адресу расположен автосервис King Auto. Горел ли он, выяснить не удалось, звонок на указанный номер остался без ответа.

По информации МЧС по Красноярскому краю, пострадавших нет.

Напомним, что в феврале 2021 года на улице Калинина сгорел склад автозапчастей компании «Автотрейд». В огне погибло трое пожарных и один сотрудник фирмы. По факту возбуждено уголовное дело, а два топ-менеджера предприятия арестованы

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