Красноярский бюджет прирастет 1,3 млрд рублей
Администрация Красноярска внесла в городской совет проект корректировки бюджета — собственные доходы краевого центра предлагается увеличить в 2021 году.
Рост доходной части бюджета столицы края обеспечили:
- улучшение экономики на фоне отмены ряда карантинных мер
- стабильный рост деловой активности малого и среднего предпринимательства
- положительная динамика цен на нефть и драгметаллы.
В результате привлечения средств из краевого и федерального бюджетов Красноярску в 2021 году выделено около 3,4 млрд рублей. Эти средства планируют направить на:
- закупку троллейбусов и трамваев,
- переселение красноярцев из аварийного жилья,
- модернизацию двух библиотек города
- улучшение инженерных сетей.
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