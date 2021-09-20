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Красноярский бюджет прирастет 1,3 млрд рублей

Красноярский бюджет прирастет 1,3 млрд рублей
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Администрация Красноярска внесла в городской совет проект корректировки бюджета — собственные доходы краевого центра предлагается увеличить в 2021 году.

#НОВОСТИ

Рост доходной части бюджета столицы края обеспечили:

  • улучшение экономики на фоне отмены ряда карантинных мер
  • стабильный рост деловой активности малого и среднего предпринимательства
  • положительная динамика цен на нефть и драгметаллы.

В результате привлечения средств из краевого и федерального бюджетов Красноярску в 2021 году выделено около 3,4 млрд рублей. Эти средства планируют направить на:

  • закупку троллейбусов и трамваев,
  • переселение красноярцев из аварийного жилья,
  • модернизацию двух библиотек города
  • улучшение инженерных сетей.

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Автор: Петр Савельев
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