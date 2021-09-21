«Успела только деньги из кассы достать»: на пощади Мира чуть не загорелся киоск с кофе
Предотвратить трагедию на площади Мира помогли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они вовремя заметили клубы дыма, которые пробивались из задней стенки киоска.
Продавец киоска рассказывает: она не почувствовала запаха и не заметила задымления:
Открылась часов в 10, собиралась идти в магазин за молоком, деньги успела достать из кассы, и тут в дверь врывается мужчина и говорит: „вызывайте пожарных, у вас там что-то горит“. Оказалось, там загорелись провода сильно».
Задымление началось в щитке с проводкой. Стражи порядка подбежали с огнетушителем и быстро все потушили.
«На площади БКЗ несли службу со своим товарищем. Увидели, как в ларьке сзади задымление, подошли спросить, что случилось. Там мужчина уже вызывал МЧС, мы побежали к себе в пункт полиции за огнетушителем, затем прибежали к киоску и затушили», — рассказал один и сотрудников ППС.
Огнетушитель стражи порядка распылили на провода. Помощь пожарных, которых к тому времени вызвал мужчина-очевидец, уже не понадобилась.
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