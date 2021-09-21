Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.09
73,33
85,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Успела только деньги из кассы достать»: на пощади Мира чуть не загорелся киоск с кофе

«Успела только деньги из кассы достать»: на пощади Мира чуть не загорелся киоск с кофе
Иллюстрация: 24.мвд.рф

Предотвратить трагедию на площади Мира помогли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они вовремя заметили клубы дыма, которые пробивались из задней стенки киоска.

#НОВОСТИ

Продавец киоска рассказывает: она не почувствовала запаха и не заметила задымления:

Открылась часов в 10, собиралась идти в магазин за молоком, деньги успела достать из кассы, и тут в дверь врывается мужчина и говорит: „вызывайте пожарных, у вас там что-то горит“. Оказалось, там загорелись провода сильно».

Задымление началось в щитке с проводкой. Стражи порядка подбежали с огнетушителем и быстро все потушили.

«На площади БКЗ несли службу со своим товарищем. Увидели, как в ларьке сзади задымление, подошли спросить, что случилось. Там мужчина уже вызывал МЧС, мы побежали к себе в пункт полиции за огнетушителем, затем прибежали к киоску и затушили», — рассказал один и сотрудников ППС.

Огнетушитель стражи порядка распылили на провода. Помощь пожарных, которых к тому времени вызвал мужчина-очевидец, уже не понадобилась.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборовКто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
  • «Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
  • В тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицеповВ тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицепов
  • У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точноУ Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
  • Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 годаКрайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.