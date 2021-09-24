Убить из-за буллинга: в Красноярском крае предотвратили нападение на школу
Молодого человека, который собирался совершить нападение на школу, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал он. Других подробностей глава СК не привел.
Как предполагает телеграмм-канал «Борус», преступление планировал совершить 18-летний студент Краснотуранского района Красноярского края.
По версии следствия, он собирался убить сверстников из-за буллинга: в 2020 году у студента Южного аграрного техникума возник конфликт с сокурсниками, которые его унижали и оскорбляли. В итоге, как полагают следователи, он решил им отомстить.
Для этого он уже в 2021 году купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство и собирался использовать нож.
После проведенных у молодого человека обысков, все это было изъято.
Силовики выявили у молодого человека признаки психиатрического заболевания, для обследования его поместили в краевой психоневрологический диспансер.
Сейчас с ним проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к убийству двух и более лиц».
Кроме того, Александр Бастрыкин сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах
Несколько дней назад в Перми 18-летний студент устроил стрельбу в вузе. Погибло шесть человек и еще 24 получили травмы.
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