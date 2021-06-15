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Приговор банде, ограбившей инкассаторов, просят пересмотреть

Приговор банде, ограбившей инкассаторов, просят пересмотреть
Иллюстрация: pixabay.com

Адвокаты участников банды грабителей, совершившей налет на инкассаторов Сбербанка в конце мая 2020 года, подали жалобу на приговор в Пятый апелляционный суд РФ.

#НОВОСТИ

Напомним, нападение на инкассаторов произошло в конце мая 2020 года. Злоумышленников было трое: двое непосредственных участников и организатор преступления, который ждал подельников в машине. Задержали их примерно неделю спустя. Преступниками оказались Юрий Чанчиков, Михаил Рубцов и Алексей Истягин. Через пару дней их отправили под арест, а позже предъявили обвинение по чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

В начале апреля суд вынес решение: организатор получил 11 лет колонии строгого режима. Его дело рассматривалось отдельно от подельников, так как он подписал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. По словам Истягина, стрелять в инкассаторов, он не приказывал. Рубцов и Чанчиков получили 15 и 14 лет колонии соответственно.

Как сообщает «Ъ-Сибирь», адвокат Алексея Истягина Максим Байшев уже заявлял, что считает приговор строгим и будет обсуждать со своим доверителем перспективу его обжалования.

Отметим, что кроме компенсации ущерба Сбербанку участники банды должны выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим: Чанчиков - 3,6 млн рублей, Рубцов и Истягин – по 3 млн рублей. Инкассаторы в ходе нападения получили серьезные ранения.

 

Автор: Петр Савельев
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