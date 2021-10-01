В Красноярске выделили землю под новый виадук на правобережье

Раньше здесь уже было подобное сооружение, но оно разрушилось в результате ДТП. Теперь на его месте построят новую «переправу» — на этот раз из алюминия.

В Горсовете Красноярска согласовали проект планировки и межевания земли для строительства виадука в Кировском районе. Об этом сообщили в Instagram муниципального парламента.

Новый виадук появится на улице Семафорной, в районе дома 327 — там же, где стоял его предшественник, разрушенный в результате ДТП летом 2014 года.

Проект нового моста разработан в этом году. Сооружение сделают из алюминия. Длина виадука будет составлять 151 метр, а ширина 3 метра. Расстояние между ним и проезжей частью — 8 метров.

Когда начнется строительство виадука, пока неизвестно — сейчас идет публичные слушания. Да и деньги еще предстоит найти деньги. Сколько — ни в Горсовете, ни в мэрии сказать не смогли.

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