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В Красноярске выделили землю под новый виадук на правобережье

Красноярск, Семафорная, 327
Красноярск, Семафорная, 327. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Раньше здесь уже было подобное сооружение, но оно разрушилось в результате ДТП. Теперь на его месте построят новую «переправу» — на этот раз из алюминия.

#НОВОСТИ
В Горсовете Красноярска согласовали проект планировки и межевания земли для строительства виадука в Кировском районе. Об этом сообщили в Instagram муниципального парламента.
 
Новый виадук появится на улице Семафорной, в районе дома 327 — там же, где стоял его предшественник, разрушенный в результате ДТП летом 2014 года.
 
В Красноярске выделили землю под новый виадук на правобережье 1
 
Проект нового моста разработан в этом году. Сооружение сделают из алюминия. Длина виадука будет составлять 151 метр, а ширина 3 метра. Расстояние между ним и проезжей частью — 8 метров.
 
Когда начнется строительство виадука, пока неизвестно — сейчас идет публичные слушания. Да и деньги еще предстоит найти деньги. Сколько — ни в Горсовете, ни в мэрии сказать не смогли.
 
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Автор: Петр Савельев
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