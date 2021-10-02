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«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске

«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске работают две организации, которые занимаются бездомными животными. Это «Бездомный пес» и ООО «Сибирь». Работают они по муниципальным контрактам.

#НОВОСТИ

Организации занимаются отловом, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием, передержкой и другой положенной по закону работой.

Каждую бездомную собаку привозят в пункт передержки, где ее осматривает ветеринар. Если оказывается, что животное опасно, его стерилизуют и оставляют в приюте на пожизненном содержании.

В других случаях собаку стерилизуют и лечат. Затем ставят прививку от бешенства, устанавливают бирку и через 10 дней передержки выпускают обратно в среду обитания.

Стерилизованные собаки занимают территорию, но не размножаются, что способствует постепенному уменьшению их количества.

Как рассказали в мэрии, такая работа привела к тому, что жители Красноярска стали жаловаться на бездомных животных почти на 40% реже по сравнению с прошлым годом.

С начала января до конца сентября 2020 года от красноярцев в разные городские службы поступили 5 179 жалоб на собак, а в этом году за тот же период — 3 172.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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