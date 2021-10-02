«Бездомный пес» и «Сибирь»: как идет работа с безнадзорными животными в Красноярске
В Красноярске работают две организации, которые занимаются бездомными животными. Это «Бездомный пес» и ООО «Сибирь». Работают они по муниципальным контрактам.
Организации занимаются отловом, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием, передержкой и другой положенной по закону работой.
Каждую бездомную собаку привозят в пункт передержки, где ее осматривает ветеринар. Если оказывается, что животное опасно, его стерилизуют и оставляют в приюте на пожизненном содержании.
В других случаях собаку стерилизуют и лечат. Затем ставят прививку от бешенства, устанавливают бирку и через 10 дней передержки выпускают обратно в среду обитания.
Стерилизованные собаки занимают территорию, но не размножаются, что способствует постепенному уменьшению их количества.
Как рассказали в мэрии, такая работа привела к тому, что жители Красноярска стали жаловаться на бездомных животных почти на 40% реже по сравнению с прошлым годом.
С начала января до конца сентября 2020 года от красноярцев в разные городские службы поступили 5 179 жалоб на собак, а в этом году за тот же период — 3 172.
Читайте также:
-
Собачий вопрос за 2 млн: мэрия объявила новые торги
В Красноярске снова ищут подрядчика для работы с бездомными животными. Торги уже объявлены. Начальная цена – 2 млн руб. В городе уже есть 3 фирмы, которые занимаются всей необходимой работой
-
«В России 68 миллионов собак и кошек. Только представьте, какой объем рынка!»
«Клиенты до сих пор не могут отличить самозванца от специалиста: дипломы раздают в интернете пачками». Как построить бизнес на хобби — опыт Дарьи Гоц, владельца сети салонов для животных GROOM.
-
За отлов бездомных собак мэрия Красноярска заплатит свыше 7 млн рублей
Администрация города планирует заключить два контракта на отлов, передержку и прочие процедуры с бездомными животными. Сил двух уже действующих подрядчиков не хватает.
-
Стая бродячих псов напала на девятилетнюю школьницу
В Красноярске следователи начали проверку по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю девочку. Как оказалось, псы напали на ученицу во дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе.