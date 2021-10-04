Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.10
72,92
84,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск проиграл Иркутску и Кемерово в уровне доходов

Красноярск проиграл Иркутску и Кемерово в уровне доходов
Иллюстрация: livemaster.ru

При том, что средняя зарплата в городе выше, чем в центрах соседних регионов, товаров и услуг на нее можно купить меньше, чем там. В итоге Красноярск не вошел даже в первую двадцатку.

#НОВОСТИ
Среднемесячная зарплата в Красноярске по итогам первого полугодия 2021 года составляла 54,6 тысячи рублей. На нее можно было купить 3,08 фиксированного потребительского набора. Такие данные приводит агентство «РИА-новости», на основании составленного им рейтинга 100 крупнейших городов России.
 
В этом списке по уровню зарплат Красноярск находится на 18 месте, а по соотношению заработанного к стоимости потребительского набора — на 22-м. Из крупных сибирских городов его обогнали Иркутск (3,3 набора при зарплате 53,8 тысячи рублей) и Кемерово (3,08 набора при зарплате 47,2 тысячи рублей).
 
Самыми же богатыми в России тогда оказались жители Салехарда — на среднюю зарплату в 106,4 тысячи рублей они могли купить 4,99 потребительского набора. Сложнее всего было в Элисте — 31,7 тысячи рублей там хватало только на 1,9 набора. Москва же оказалась только на третьем месте — на 113,6 тысячах рублей средней зарплаты столичные жители могли приобрести 4,61 потребительского набора.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Перекупили: кому достался недострой на ДубровинскогоПерекупили: кому достался недострой на Дубровинского
  • Лучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томичаЛучшего шеф-повара Сибири будут выбирать среди четырех красноярцев и одного томича
  • Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителейДва правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей
  • Рейсы в Ленск стартовали из КрасноярскаРейсы в Ленск стартовали из Красноярска
  • «Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре«Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске в октябре
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.