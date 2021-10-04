Красноярск проиграл Иркутску и Кемерово в уровне доходов
При том, что средняя зарплата в городе выше, чем в центрах соседних регионов, товаров и услуг на нее можно купить меньше, чем там. В итоге Красноярск не вошел даже в первую двадцатку.
Среднемесячная зарплата в Красноярске по итогам первого полугодия 2021 года составляла 54,6 тысячи рублей. На нее можно было купить 3,08 фиксированного потребительского набора. Такие данные приводит агентство «РИА-новости», на основании составленного им рейтинга 100 крупнейших городов России.
В этом списке по уровню зарплат Красноярск находится на 18 месте, а по соотношению заработанного к стоимости потребительского набора — на 22-м. Из крупных сибирских городов его обогнали Иркутск (3,3 набора при зарплате 53,8 тысячи рублей) и Кемерово (3,08 набора при зарплате 47,2 тысячи рублей).
Самыми же богатыми в России тогда оказались жители Салехарда — на среднюю зарплату в 106,4 тысячи рублей они могли купить 4,99 потребительского набора. Сложнее всего было в Элисте — 31,7 тысячи рублей там хватало только на 1,9 набора. Москва же оказалась только на третьем месте — на 113,6 тысячах рублей средней зарплаты столичные жители могли приобрести 4,61 потребительского набора.
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