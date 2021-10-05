Два новых детских сада появятся в Красноярске до конца года

Один строится в микрорайоне Тихие зори, другой — в Железнодорожном районе. Здания образовательных учреждений находятся в высокой степени готовности, оба детсада планируют сдать до конца текущего года.

В Железнодорожном районе детсад строят на территории бывшей войсковой части, на улице 8 Марта. Работа на объекте идет по графику и завершится в декабре.

В Тихих зорях детский сад строят в районе дома № 4. Он будет рассчитан на 270 мест. Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Чтобы обеспечит пешеходную доступность к образовательному учреждению, вдоль домов микрорайона строится четырёхполосная магистральная транспортно-пешеходная улица.

Чтобы обеспечит пешеходную доступность к образовательному учреждению, вдоль домов микрорайона строится четырёхполосная магистральная транспортно-пешеходная улица.

Как рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин, район Тихие зори — молодой, растущий и нуждается в развитии социальной инфраструктуры:

Сейчас здесь достраивается первый детский сад, к концу года строители передадут здание управлению образования. После необходимых процедур по лицензированию можно будет приступать к формированию групп».

Отметим, всего за четыре последних года в городе введены в эксплуатацию 16 новых детских садов.

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