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Яблони, кизильник, смородина: в Красноярске благоустраивают кольцевые развязки

Яблони, кизильник, смородина: в Красноярске благоустраивают кольцевые развязки
Иллюстрация: admkrsk.ru

До конца года планируется завершить благоустроительные работы двух кольцевых развязок — по ул. Говорова — ул. Тамбовская и «Глобус» в Ленинском районе.

#НОВОСТИ

При благоустройстве развязок будут использоватьь живые растения, которые адаптированы к жизни в центре проезжей части и требуют минимального ухода.

Так, на развязке на ул. Тамбовская высадят кустарники кизильника и пузыреплодника, а самым  высоким растением в группе станет пирамидальный тополь. Летом композицию будут дополнять петунии.

Кроме того, на кольце будет создана искусственная неровность, которая визуально расширяет пространство и добавляет территории выразительности.

Яблони, кизильник, смородина: в Красноярске благоустраивают кольцевые развязки 1

Для развязки «Глобус» используют яблони Недзвецкого, их кроны будут оформлены в форме шаров.

Также на кольце будут высажены несколько рядов живой изгороди из кизильника и смородины. Композицию дополнят газоном, узорными дорожками из щебня и акцентными цветочными элементами.

В целом для благоустройства этого места предложена спокойная композиция, подчёркивающая уникальность скульптуры в центре кольца. 

Отметим, на развязке «Глобус» уже ведется подготовка к озеленению, на кольце ул. Говорова и Тамбовская техника начнёт работать в ближайшие дни. Благоустройством занимается подрядная организация ООО «Зелёные кварталы».

Напомним, что кольцевые дорожные развязки и другие элементы придорожной инфраструктуры в Красноярске начали озеленять в соответствии с новыми тенденциями ландшафтного дизайна 3 года назад.

За это время элементы геопластики, стелы, современные растения, композиции из природных материалов появились на развязках Предмостной площади, ул. Биатлонная, ул. Вавилова, ул.9 мая, ул. Игарская и других.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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