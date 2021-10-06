Яблони, кизильник, смородина: в Красноярске благоустраивают кольцевые развязки
До конца года планируется завершить благоустроительные работы двух кольцевых развязок — по ул. Говорова — ул. Тамбовская и «Глобус» в Ленинском районе.
При благоустройстве развязок будут использоватьь живые растения, которые адаптированы к жизни в центре проезжей части и требуют минимального ухода.
Так, на развязке на ул. Тамбовская высадят кустарники кизильника и пузыреплодника, а самым высоким растением в группе станет пирамидальный тополь. Летом композицию будут дополнять петунии.
Кроме того, на кольце будет создана искусственная неровность, которая визуально расширяет пространство и добавляет территории выразительности.
Для развязки «Глобус» используют яблони Недзвецкого, их кроны будут оформлены в форме шаров.
Также на кольце будут высажены несколько рядов живой изгороди из кизильника и смородины. Композицию дополнят газоном, узорными дорожками из щебня и акцентными цветочными элементами.
В целом для благоустройства этого места предложена спокойная композиция, подчёркивающая уникальность скульптуры в центре кольца.
Отметим, на развязке «Глобус» уже ведется подготовка к озеленению, на кольце ул. Говорова и Тамбовская техника начнёт работать в ближайшие дни. Благоустройством занимается подрядная организация ООО «Зелёные кварталы».
Напомним, что кольцевые дорожные развязки и другие элементы придорожной инфраструктуры в Красноярске начали озеленять в соответствии с новыми тенденциями ландшафтного дизайна 3 года назад.
За это время элементы геопластики, стелы, современные растения, композиции из природных материалов появились на развязках Предмостной площади, ул. Биатлонная, ул. Вавилова, ул.9 мая, ул. Игарская и других.
Читайте также:
-
В Красноярске построят новую кольцевую развязку
Инициатива ее строительства принадлежит жителя района, где она появится. Развязка должна облегчить движение сложном участке правобережья Красноярска - в поселке Водники.Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными
-
Город дорог: в Красноярске продублируют Енисейский тракт
Речь идет о строительстве новой дороги до микрорайона Солнечный, которая пройдет параллельно Енисейскому тракту.
-
Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
Сейчас эта трасса не справляется с существующим потоком машин. После модернизации она станет магистралью, а ее пропускная способность возрастет в пять раз
-
Дороги Красноярского края отремонтированы на 80%
Речь идет о выполнении работ по ремонту краевых магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено около 2,3 млрд рублей.
-
Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение
На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Федеральное управление автодорог «Енисей».