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Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение

Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение
Иллюстрация: Яндекс

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Федеральное управление автодорог «Енисей».

#НОВОСТИ
Дорожная обстановка на трассе будет осложнена и-за прогнозируемого мокрого снега и дождя. Движение будет затруднено на участке с км 580 по км 625 трассы Р-257 «Енисей» (в районе природного парка «Ергаки»).
В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге автолюбителей просят обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону (391)2 650 112.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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