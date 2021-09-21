Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Федеральное управление автодорог «Енисей».

Дорожная обстановка на трассе будет осложнена и-за прогнозируемого мокрого снега и дождя. Движение будет затруднено на участке с км 580 по км 625 трассы Р-257 «Енисей» (в районе природного парка «Ергаки»).

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге автолюбителей просят обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону (391)2 650 112.

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