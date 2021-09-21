Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение
На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Федеральное управление автодорог «Енисей».
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Трасса на Дивногорск обзавелась импульсной подсветкой разметки
Сложный участок в районе 31-го километра автодороги Красноярск-Дивногорск обозначили разметкой, которая светится и мерцает.
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ПМЭФ-2021: новые смыслы и важные «сделки»
Петербургский международный экономический форум после годичной паузы продемонстрировал повышенную деловую активность. Анализируем «улов» соглашений и договоренностей.
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На карте Красноярского края не оказалось газопровода, и это правильно
Красноярского края не оказалось на карте, иллюстрирующей стратегию газификации России до 2025 года. В администрации региона объяснили, что это не ошибка и напомнили о сроках реализации проекта.
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На дороги Красноярска в этом году потратят 800 млн рублей
Эти деньги выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах местных властей две улицы достроить и еще две — начать.
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Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
Сейчас эта трасса не справляется с существующим потоком машин. После модернизации она станет магистралью, а ее пропускная способность возрастет в пять раз