«Окрыленные успехом»: в Москве наградили талантливых женщин в добывающей промышленности

Российский филиал международной организации Women in Mining подвёл итоги вручения первой премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности». Чем отметились победительницы конкурса?

В Москве прошла первая торжественная церемония вручения премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности». Она была учреждена российским филиалом международной организации Women in mining, способствующей продвижению и профессиональному развитию женщин, при поддержке компании «Норникель» и других представителей горнодобывающей отрасли.

Сам конкурс, прошедший в этом году под девизом «Окрыленные успехом», направлен на признание значимых для развития отрасли заслуг женщин, продвижение женского лидерства и повышение престижа профессий.

Для участия в конкурсе заявки подали 237 претенденток из 24 компаний со всей страны.

Во время торжественной церемонии вручения премии директор Women in Mining Russia Камилла Жалилова отметила трудность выбора финалисток конкурса, поскольку каждая претендентка показала достойную победы заявку:

237 заявок мы собрали со всей России, со всех уголков страны и со всех регионов. Девушки все мегаталантливые, вдохновляющие, и иногда читать заявки и оценивать их было очень сложно, потому что на глаза наворачивались слезы: настолько это было действительно проникновенно и здорово написано», — подчеркнула Камилла Жалимова.

В финал премии вошли 63 номинантки — каждая из них претендовала на победу в одной из десяти номинаций, которые максимально охватывают деятельность самых активных и успешных женщин на промышленных предприятиях:

• «Проект года»

• «Инноватор года»

• «Прорыв года»

• «Социальный проект года»

• «Личное достижение года»

• «Вдохновляющий лидер»

• «Наставник года»

• «Лидер будущего»

• Специальная награда «Вызов года» — женщина, которая внедрила проекты/инициативы, направленные на борьбу с COVID-19 на предприятии;

• Специальная награда «Выбор жюри».

В ходе конкурса победа в трёх номинациях была присуждена представительницам «Норникеля».

В номинации «Проект года» победу одержала заместитель главного механика на руднике «Комсомольский» в Норильске Ольга Мережко. Вместе с командой Ольга реализовала строительство и ввод в эксплуатацию современного центра планирования.

Я до сих пор не осознаю тот факт, что эту премию получила именно я, что я достойна этого. Гордость берёт за компанию, в которой я работаю, за коллектив, с которым работаешь, поскольку без команды невозможно добиться таких успехов. Я благодарна сообществу Women in Mining за то, что они продвигают женский коллектив в такой нелёгкой области, как горнодобывающая отрасль», — сказала Ольга.

В номинации «Социальный проект года» победу одержала Ольга Александрова, инженер-технолог компании «Норникель» с проектом «Сохраним пернатых Таймыра».

Я на самом деле очень рада, что на этот проект обратили внимание, потому что он связан с сохранением дикой природы у нас на Таймыре. Чем больше людей будут о нем знать, чем больше внимания общественности будет приковано к нему, тем больше мы сможем реализовать всевозможных природоохранных мероприятий, благодаря чему все больше людей будут ценить и уважать окружающую природу», — рассказала после награждения Ольга Александрова.

В номинации «Личное достижение года» были отмечены успехи сотрудницы Кольской ГМК Дарьи Ермаковой, которая в этом году стала одним из первых амбассадоров Women in Mining Russia.

Статус амбассадора был присвоей Дарье в результате эффективной работы по популяризации сообщества. Говоря о своей победе в номинации Дарья Ермакова выразила надежду, что её история становления, как сотрудника, может послужить примером для других девушек:

Я была искренне удивлена, потому что все девушки достойны. Я очень благодарна за эту возможность проявить, показать себя, а также за ту поддержу, которую оказал „Норникель“. Я пришла в Кольскую ГМК электромонтером II разряда после окончания университета. За 5 с половиной лет я выросла в должности до специалиста устойчивого развития. Я считаю, что такая карьерная лестница — это пример для других, значит, все у всех получится», — отметила Дарья Ермакова.

Проведением данного мероприятия организаторы хотели показать, что женщины тоже способны играть существенную роль в горнодобывающей промышленности, а также менять её к лучшему.

Представители сообщества Women in Mining Russia надеются, что в следующем году мероприятие выйдет на международный уровень и к ним присоединятся компании из СНГ, а также другие промышленные отрасли.

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