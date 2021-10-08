Четверть красноярских семей недовольны своим жильем

За два последних года таких домохозяйств стало меньше, но до сих пор далеко не все из них собираются улучшать свои жилищные условия. Основные причины недовольства: плохое состояние и теснота.

По итогу 2020 года в Красноярском крае 285 107 семей недовольны своим жильем — это 25,3% от всех домохозяйств региона. Такие данные опубликовали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом улучшить свои жилищные условия собираются лишь 199 625 семей (17,7%), а 20 455 (1,82%) и вовсе готовы переехать в другой регион ради этого.

Добавим, что за два года (с 2018-го) число семей, недовольных своим жильем, в крае сократилось на 16%.

Для сравнения: самая большая в Сибири доля недовольных своим жильем — в Туве (39,7%). Далее идут республики Алтай (38,3%) и Хакасия (35,2%). Самые же низкие показатели в Томской, Омской и Кемеровской областях — 21,1%, 21,3% и 22,3% соответственно.

В целом же по России неудовлетворено своими жилищными условиями 25,8% домохозяйств — это немногим больше 14 млн семей страны (-13% к 2018 году).

Читайте также:

В Красноярске квартиры в новостройках подорожали за год почти на 30% В Красноярске подорожали квартиры в новостройках. Если сравнивать с прошлым годом, то цена увеличилась на 28%. Такие данные предоставили эксперты Авито Недвижимости.

Красноярск проиграл Иркутску и Кемерово в уровне доходов

При том, что средняя зарплата в городе выше, чем в центрах соседних регионов, товаров и услуг на нее можно купить меньше, чем там. В итоге Красноярск не вошел даже в первую двадцатку.

Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza посчитала количество состоятельных семей в российских регионах. Красноярский край оказался на тертьем месте.