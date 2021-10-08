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Четверть красноярских семей недовольны своим жильем

Четверть красноярских семей недовольны своим жильем
Иллюстрация: sibiryak-info.ru

За два последних года таких домохозяйств стало меньше, но до сих пор далеко не все из них собираются улучшать свои жилищные условия. Основные причины недовольства: плохое состояние и теснота.

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года в Красноярском крае 285 107 семей недовольны своим жильем — это 25,3% от всех домохозяйств региона. Такие данные опубликовали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
 
При этом улучшить свои жилищные условия собираются лишь 199 625 семей (17,7%), а 20 455 (1,82%) и вовсе готовы переехать в другой регион ради этого.
 
Добавим, что за два года (с 2018-го) число семей, недовольных своим жильем, в крае сократилось на 16%.
 
Для сравнения: самая большая в Сибири доля недовольных своим жильем — в Туве (39,7%). Далее идут республики Алтай (38,3%) и Хакасия (35,2%). Самые же низкие показатели в Томской, Омской и Кемеровской областях — 21,1%, 21,3% и 22,3% соответственно.
 
В целом же по России неудовлетворено своими жилищными условиями 25,8% домохозяйств — это немногим больше 14 млн семей страны (-13% к 2018 году).
 
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Автор: Петр Савельев
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