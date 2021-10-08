Четверть красноярских семей недовольны своим жильем
За два последних года таких домохозяйств стало меньше, но до сих пор далеко не все из них собираются улучшать свои жилищные условия. Основные причины недовольства: плохое состояние и теснота.
В Красноярске подорожали квартиры в новостройках. Если сравнивать с прошлым годом, то цена увеличилась на 28%. Такие данные предоставили эксперты Авито Недвижимости.
Красноярск проиграл Иркутску и Кемерово в уровне доходов
При том, что средняя зарплата в городе выше, чем в центрах соседних регионов, товаров и услуг на нее можно купить меньше, чем там. В итоге Красноярск не вошел даже в первую двадцатку.
Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza посчитала количество состоятельных семей в российских регионах. Красноярский край оказался на тертьем месте.