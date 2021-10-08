Чиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

Задержали их позавчера по подозрению во взяточничестве. Теперь же им избрали меру пресечения: двоих взяли под стражу, одного — отправили под домашний арест.

Руководитель Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве Владимир Абрамов арестован на два месяца. Такую меру пресечения ему назначил Железнодорожный районный суд.

Напомним, что Абрамов проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, к преступлениям причастны еще два сотрудника краевого Росимущества: заместитель Абрамова Игорь Корниенко и начальник отдела реализации арестованного имущества Артем Чугуев.

Эти двое были задержаны правоохранительными органами вместе с Абрамовым. Теперь Чугуев тоже отправится в СИЗО на два месяца. Корниенко же отделался домашним арестом на месяц.

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