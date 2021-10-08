Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
71,98
83,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Чиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

Чиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца
Иллюстрация: pixabay.com

Задержали их позавчера по подозрению во взяточничестве. Теперь же им избрали меру пресечения: двоих взяли под стражу, одного — отправили под домашний арест.

#НОВОСТИ
Руководитель Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве Владимир Абрамов арестован на два месяца. Такую меру пресечения ему назначил Железнодорожный районный суд.
 
Напомним, что Абрамов проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, к преступлениям причастны еще два сотрудника краевого Росимущества: заместитель Абрамова Игорь Корниенко и начальник отдела реализации арестованного имущества Артем Чугуев.
 
Эти двое были задержаны правоохранительными органами вместе с Абрамовым. Теперь Чугуев тоже отправится в СИЗО на два месяца. Корниенко же отделался домашним арестом на месяц.
 
Читайте также:
Уголовное дело Юрия Турова дошло до суда

Бизнесмена и экс-депутата Горсовета Красноярска обвиняют в растрате почти 100 млн рублей, которые его компания получила от жильцов домов, находившихся под ее управлением.

Уголовное дело Ирины Тюриной довели до суда

Экс-чиновница мэрии Красноярска обвиняется во взяточничестве. По этому делу также проходят два депутата — Горсовета и Заксобрания. Расследование завершено. Дальше — суд.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗОАнатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
  • Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в СибириПять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
  • Красноярский таможенный пост переехал на новый адресКрасноярский таможенный пост переехал на новый адрес
  • Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»
  • En+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭСEn+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭС
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.