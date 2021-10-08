Капремонт по новым тарифам — рост цен на стройматериалы переложат на красноярцев

Правительство России согласовало повышение взносов на капремонт в многоквартирных домах.

Из-за резкого роста цен на стройматериалы правительство страны приняло решение конца 2021 года пересмотреть тарифы на проведение капремонта МКД. Это относится и к ранее заключенным контрактам с подрядными организациями, что эксперты считают позитивным моментом — это снимет риски отказа подрядчиков от исполнения работ себе в убыток и потока банкротств.

Недавно в СМИ уже проходила информация, что подрядчики в некоторых регионах уже разрывают контракты в одностороннем порядке, так как цена контракта является фиксированной, а материалы продолжают расти в цене.

Однако повышение тарифов региональными фондами ограничено годовым объемом средств, которые оператор вправе использовать на исполнение программы, и привязан этот объем к размеру взноса жителей региона.

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