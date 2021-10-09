Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
71,98
83,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Канатная дорога на Сопку открылась в Красноярске

Канатная дорога на Сопку открылась в Красноярске
Иллюстрация: Instagram

В краевом центре запустили канатно-кресельный подъем на видовку Николаевской сопки.

#НОВОСТИ

С 9 сентября красноярцы и гости города имеют возможность подняться на Николаевскую сопку на канатном подъемнике, — сообщает официальный инстаграм-аккаунт кластера «Сопка».

Стоимость билетов 100 рублей в оба конца. Приобрести билеты предлагается в кассах комплекса «Сопка» или в терминалах «Платежка».

Часы работы:

  • По понедельникам — технические работы.
  • Со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00.
  • Выходные и в праздничные дни с 10:00 до 21:00.

В СФУ сообщают, что механизм прошел государственную экспертизу угрозы для пассажиров не представляет. Кроме того, «канатка» получила внеплановое техобслуживание и «были устранены подтеки масла на соединении редукторов, что ранее отмечалось рабочей комиссией в качестве замечания».

Напомним, новую видовку открыли в марте 2021 года. Популярное у красноярцев место на сопке облагородили, создали сеть пешеходных дорожек и экотроп, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха, три уровня парковки для автотранспорта.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗОАнатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
  • En+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭСEn+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭС
  • Красноярского гида признали одним из лучших в РоссииКрасноярского гида признали одним из лучших в России
  • Арестован глава Росимущества по Красноярскому краюАрестован глава Росимущества по Красноярскому краю
  • Сеть «Красное&Белое» присматривается к КрасноярскуСеть «Красное&Белое» присматривается к Красноярску
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.