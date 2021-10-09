Канатная дорога на Сопку открылась в Красноярске

В краевом центре запустили канатно-кресельный подъем на видовку Николаевской сопки.

С 9 сентября красноярцы и гости города имеют возможность подняться на Николаевскую сопку на канатном подъемнике, — сообщает официальный инстаграм-аккаунт кластера «Сопка».

Стоимость билетов 100 рублей в оба конца. Приобрести билеты предлагается в кассах комплекса «Сопка» или в терминалах «Платежка».

Часы работы:

По понедельникам — технические работы.

Со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00.

Выходные и в праздничные дни с 10:00 до 21:00.

В СФУ сообщают, что механизм прошел государственную экспертизу угрозы для пассажиров не представляет. Кроме того, «канатка» получила внеплановое техобслуживание и «были устранены подтеки масла на соединении редукторов, что ранее отмечалось рабочей комиссией в качестве замечания».

Напомним, новую видовку открыли в марте 2021 года. Популярное у красноярцев место на сопке облагородили, создали сеть пешеходных дорожек и экотроп, амфитеатр с навесом от дождя и местами для отдыха, три уровня парковки для автотранспорта.

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