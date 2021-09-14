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Канатная дорога на Сопку готова к запуску

@sopka_krsk
@sopka_krsk. Иллюстрация: instagram.com

В рамках празднования Международного дня студенческого спорта 18 сентября будет запущена канатная дорога многофункционального спортивного комплекса «Сопка».

#НОВОСТИ

Прошедшим летом была проведена экспертиза пассажирской подвесной канатной дороги, объект признан соответствующим всем требованиям промышленной безопасности, выдано разрешение на эксплуатацию до 2039 года. Стоимость подъема или спуска составит порядка 50 рублей.

В Красспорте сообщают, что также в этот день все желающие смогут сдать норматив ГТО, поучаствовать в благотворительном «Отличном забеге» на 5 км, побывать участниками 13 интерактивных площадок от вузов города и спортивных федераций, а также пообщаться с олимпийцами былых годов.

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Автор: Петр Савельев
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